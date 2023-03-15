健保署醫務管理組副組長劉林義說明110年度的醫院收支情形。（陳人齊攝）

健保署今公布110年全國225家醫療機構的財務報告，其中以林口長庚、高雄長庚紀念醫院整體結餘最高，分別以34.79億、32.63億佔據一、二名，成大附醫、義大醫院則首度闖進前五賺醫院，此外另有一間醫事檢驗所首度進榜，為歷年來首見。

健保署表示，110年整體收支結餘前10大院所依序為林口長庚、高雄長庚、中國附醫、成大附醫、義大醫院、台北榮總、高醫附醫、台大醫院、彰基醫院、桃園長庚。

其中林口長庚、高雄長庚雖分佔前兩名，但整體收入仍較109年減少，健保署表示，兩家醫院的醫務結餘僅-2.48億、7.18億，但靠著非醫務結餘37.3億、25億收入仍成功霸榜。

健保署分析，兩間長庚醫院的非醫務收入主要來自股票，但與109年度的48.7億、37億相比仍大幅減少，其中林口長庚的股票收入減少13億元，高雄長庚則減少10億元；中國附醫則以23.53億整體結餘排第三名，其中醫務收入增加9億、非醫務（研究計畫）增加5.6億元。

成大醫院去年收入僅6.41億排第14名，110年以17.37億闖進第4名，主要是醫務結餘由虧轉盈，非醫務結餘大幅增加7億元所致；義大醫院109年則排第15名，但110年靠著非醫務結餘大幅增加，以及投資收入5.8億元挹注，首度攻佔第5名。

至於台大醫院在109年收入高居第4名，110年則跌至第8名，健保署指出，雖然台大醫院的業務收入從65.5億增加為72.2億，但業務外費用卻增加7億，導致排名下滑。

虧損方面，110年整體收支結餘以新北市立土城醫院虧4.48億最多，其次依序為台大醫院癌醫中心（-2.23億）、麻豆新樓醫院（-0.85億）、嘉義長庚（-0.68億）、雲林長庚（-0.43億）、恩主公醫院（-0.27億）、台大醫院金山分院（-0.27億）、國仁醫院（-0.20億）、玉里慈濟、（-0.20億）、景美醫院（-0.17億）。

健保署統計，110年整體醫療院所的醫務收支仍持續虧損29.06億，虧損家數佔27.6％，但虧損情形已較109年好轉；顯示除健保總額近8千億元的支持外，該年政府投注約5％的特別預算仍有效支持醫界度過疫情難關。

本次進榜名單另有3家診所、1間醫事檢驗所，分別是遠東聯合診所、書田診所、安慎診所以及登全醫事檢驗所，其中110年為首度有醫事檢驗所進榜。