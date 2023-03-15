桃園市長張善政甫榮獲六都市長評比好感度第一，他在市政會議數度感謝局處長，強調不敢居功，細數多項施政都是局處長主動任事，重申自己責任不是事事叮嚀，而是建立互信，打造積極有效率的團隊，讓各局處依專業判斷做事，鼓勵繼續發揮主動精神，相信桃園市政府會讓大家刮目相看。

張善政說，近幾個禮拜，個人好感度拿下六都第一，但他不敢居功，因為好感度來自大小政策，像是衛生局肺癌篩檢、教育局代理教師聘期和營養午餐，都讓外界對桃市府有正面肯定。

張善政也細數「小政策」，像是交通局路口改善，在學校附近增設綠色人行道，讓學子上學走一段路，避免家長把車開到校門口接送小孩造成交通雍塞；環保局取締噪音，議員臉書早上反映、當天下午就嚴格取締；馬路破損，過去都要達到大面積才一次翻修，現在小面積就即時翻修；其他還有警察局抄百家樂賭場、捷運主動將施工到一個段落的圍籬退縮還用路人空間等，市民和民代都紛紛反映很有感。

「這些事情我都沒有特別交代，都是局處長主動想到該做就做！」張善政說，地方和媒體的正面反映，都不是自己事事去監督，強調自己的責任不是一一叮囑，而是告訴大家彼此建立互信，打造一個專業環境，局處長根據專業判斷該做，就放心、用心、有效去做，不要擔心做了以後會怎樣，主動積極有效率，才是真正觀感好的主因。

張善政說，每次看到報導跟民意的反應都是個案向大家道謝，特別利用市政會議向所有局處表達肯定與謝意，重申大家可以照自己專業，用心、放心施政，相信繼續發揮主動積極精神，桃園市民會感覺跟過去不同，桃園市政府也會讓大家刮目相看，再次謝謝大家。