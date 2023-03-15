說到居家運動，不少人會想到伏地挺身，但這個不用器材也能做的徒手運動，卻有很多人做錯。骨科醫師表示，伏地挺身是個錯誤率極高的運動，做錯了會有受傷風險，尤其是手臂與肩膀夾角要控制在45度，此夾角若過大易讓肩膀負擔過大而受傷。

亞東醫院骨科醫師陳鈺泓在其臉書粉專表示，伏地挺身對整體身材與健康都有助益，但若動作錯誤會有受傷風險，因此他提供5個小細節：

1. 屁股不要塌陷：保持臀部緊繃，不要讓身體重心偏移。

2. 核心肌群要收緊：肚子要一直維持緊繃，這樣可以穩定身體，避免動作偏移。

3. 手臂與肩膀夾角要控制在45度：手臂支撐位置錯誤常是伏地挺身做錯的原因，手臂與肩膀夾角過大很容易造成肩膀負擔，對於沒有經驗的人來說很容易受傷。

4. 手腕不舒服時可用拳頭替代：當人在最低點時，手腕凹折的壓力會讓手腕不舒服。這時可以改用拳頭，或是購買伏地挺身器使用。

5. 新手可採跪姿：新手因為沒有經驗，動作容易做錯，可以先用跪姿降低難度，先嘗試練習撐起身體的前半段即可。