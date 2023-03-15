由宋慧喬領銜主演的Netflix韓國影集《黑暗榮耀》，開播以來話題不斷，而在第二部上線後，再度引起網友熱烈討論。除了在網路上出現有人販賣劇中同款的「凶器酒瓶」外，網友也發現其實在先前釋出的宣傳海報中早已劇透各角色們的結局，讓人不禁讚賞劇組的用心。

《黑暗榮耀》尚未上線前，官方社交平台上就已率先公開多張宣傳海報，裡面除了有團體劇照外，還有宋慧喬與飾演霸凌者演員們的單獨海報，看完此劇的網友也發現，其實每張海報中各角色的結局早已透過文字及演員的表情劇透。

全劇最大惡人朴涎鎮（林知衍飾）在霸凌別人的瞬間總是相當愉悅，最後卻絕望地看著宋慧喬並被揪著頭髮鋃鐺入獄；4大加害人全宰寯（朴成勳飾）原本藐視別人的眼神最後卻失明；李蓑羅（金赫拉飾）曾經用電捲棒摧毀別人的手，遭宋慧喬設局吸毒而被抓住無法動彈；空姐崔惠程（車珠英飾）嘲笑他人不幸的嘴，後來遭李蓑羅拿筆刺傷而無法再說話；當別人的痛苦趴在地上他總是站在前頭的孫慏梧（金建宇飾），在臨死前先後抓住了朴涎鎮跟金京蘭（安索約飾）的腳踝求救，最後仍遭酒瓶砸死；而原本打算忽視一切的河度領（鄭星一飾）在宋慧喬布局下也成為「復仇劊子手」之一。

劇中幫助女主角復仇的朱如炡（李道晛飾）與姜賢南（廉惠蘭飾），在海報中則是被宋慧喬溫柔的對視，宋慧喬面對朱如炡時還相當深情，明顯看出兩邊的差別。另外，在第一部上映時的海報，也透露出許多玄機，像是宋慧喬坐在樹下，樹上卻掛著鉛筆、3雙綠色高跟鞋、手術刀、運動鞋、藍色提袋、圍棋盤等，全都對應在劇中的每個角色當中，細膩又精巧的設計讓不少人相當欽佩，也大讚劇組的用心。