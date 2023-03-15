現在有了國家在背後撐腰，三星可望加速完成未來20年內，花費約300兆韓元，約2290億美元要在首爾郊區，興建1座全新晶片大聚落的計畫。已是全球最大記憶體廠商的三星電子，現在的事業重心是放在晶圓代工上，把台積電拉下龍頭寶座的意圖相當明顯。

韓國政府15日指出，這次大戰略的重點是在晶片、電池、機器人、電動車、顯示器以及生技產業。這項大計畫也包括興建可容納製造半導體、IC設計以及原物料產業等中樞基地，藉此可強化日後自身的供應鏈。

在韓國政府這整個新規劃中，三星電子算是主角。前述的三星20年計畫中，是預定最晚在2042年，將在距離首爾以南約40公里的龍仁（Yongin）蓋晶片園區，內有5個記憶體廠以及晶圓代工廠，還可以吸引至少150家海內外IC相關業者進駐。

一直積極在擴建位於韓國平澤（Pyeongtaek）地區內，有著最先進製程的三星，也規劃最晚到2024年，在美國德州泰勒（Taylor）建立一個新的晶圓廠。據悉，三星也正考慮，未來是否還要繼續在德州設廠，還是到歐洲落腳。