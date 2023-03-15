音樂人黃國倫和寇乃馨結婚14年，先前脫口而出稱寇乃馨「不會生小孩」，讓她當場氣哭大吵一架，事後黃國倫發懺悔文還原始末，強調未嫌棄另一半沒生小孩，畢竟早有共識不生孩子，甚至自責表示： 「我簡直就是豬頭」，未料，寇乃馨昨(14日)突然語出驚人表示： 「抱歉⋯孩子都生了⋯我才告訴你」，立刻掀起網友熱議。

寇乃馨先前才被黃國倫指出「不會生小孩」而氣哭，未料昨(14日)語出驚人表示： 「抱歉⋯孩子都生了⋯我才告訴你⋯沒辦法」，還不忘強調： 「人生的計劃總是趕不上變化」，立刻嚇壞一票網友，對此，她連忙解釋是首次在台灣開班授課解密，沒想到還沒發文宣傳，光是靠口耳相傳報名就已經額滿，頓時讓她信心倍增直呼： 「那，咱就戰吧」。

許多網友也表示相當期待課程，紛紛留言： 「終於搶到葵花寶典課程，準備爽過人生的下半場」、「期待被乃馨老師醍醐灌頂」、「還好我上車了，期待與大師有約」、心跳百分百，比考大學緊張合理嗎」、「菁英相聚、共創直播奇蹟」，其中不乏沒報到名的人略為失落表示： 「我這次沒報到！下一次搶報」。

宋逸民先前因小甜甜退出協會風波不斷，曾擔任協會理事長的寇乃馨在節目爆料宋逸民飆罵黃國倫的片段也被翻出，她指出兩人因為活動是否要發DM宣傳爆發口角，當時宋逸民怒傳九封錄音檔怒斥黃國倫「不要以為你高高在上當董事長，就可以改變任何事情」，原本黃國倫寫下一封長篇簡訊要駁斥宋逸民，寇乃馨得知後便將內容改成「道歉信」，才讓事情沒有惡化，也讓兩人事後擁抱一解恩怨。