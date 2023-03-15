副總統賴清德今登記民進黨2024年總統初選，並和各派系立委會談，整合黨內力量，昨日他與正國會餐敘，與會者轉述，他特別告訴大家，自己不是「落跑王」，每個位子都有做超過2分之1；對此，國民黨立委洪孟楷說，當然不像他講的，只是因為做滿2分之1不用補選；國民黨立委李德維批評，真的要問一下賴清德，難道只做了2分之1就不是落跑嗎？

國民黨立委陳玉珍表示，民進黨副總統賴清德跟蔡英文總統，在4年前的總統初選，弄了3個月，6、7月決定政黨候選人，九合一大選民進黨輸了，不表示國民黨必須跟著民進黨腳步走。

陳玉珍指出，如何整合提名，其實大家不要覺得紛紛亂亂，因為國民黨人才比較多，所以才需要更好的整合，賴清德提出誠信條款就是雙標條款，對於艱困選區民進黨就不必有誠信嗎？

洪孟楷則表示，當然不是像他講的都做滿2分之1，只是做滿2分之1不用補選，包含最近一次賴清德擔任台南市長，由當時執政黨指派，不用補選，如果當時沒有做滿2分之1結果很難說，自己面對自己問題，國民黨也不會有相關問題最重要是選民是否能接受。

李德維批評，真的要問一下賴清德，難道做了2分之1就不是落跑嗎？要勇敢面對，就直接說離開了原來的職務，用這種「2分之1論」，完全沒有道理，只是讓外界覺得硬凹，每個選民都有自己的主張，選民不喜歡硬凹，當你用誠信要求別人，自己的誠信卻被質疑，又拿2分之1條款，只是讓大家恥笑而已。

民進黨立委何志瑋則表示，硬凹不硬凹不是重點，每個時代有每個時代的任務，必須做出不同選擇，立法委員都知道，沒有一條法律是完美的，人事上的安排也是，不能用5000年的過去和現在，不同時代有不同的任務和承擔。

民進黨立委趙天麟指出，過去有2分之1條款，若未擔任公職超過2分之1，不准也不希望參選另一公職，這明列在民進黨綱中，誠信條款也是如此，這次不建議參選的就是議員，若要投入立委選舉、任期連一半都不到，若在這種情形下違背選民承諾，這樣做法並不洽當，