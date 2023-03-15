日前經典賽台灣以11：7戰勝義大利，而多次發揮創意舉辦音樂會的大提琴家張正傑，此次也跟上時事，再度於4月4日舉辦「牛肉麵PK義大利麵」音樂巡迴會，更邀來藝人趙自強主持音樂會，2人將在衛武營國家藝術文化中心展現2大特色食物，搭配悠揚的大提琴聲，給民眾不一樣的音樂會體驗。

此次「牛肉麵PK義大利麵」將於高雄、台中、台北巡迴演出，張正傑多年來舉辦許多有趣的親子音樂會，2012年開始將「料理東西軍」融入音樂會，2017年開始結合土味的牛肉麵和西方的義大利麵對決主題，讓親子音樂會更添趣味。

張正傑表示，雖然自己相當喜歡義大利麵，但台灣本土的牛肉麵歷史深遠，是當年老兵帶過來的Idea，所以相當有意義；而義大利麵的歷史更值得深究，因此歡迎大家來聽看看，怎麼用音樂演奏出台味歷史的牛肉麵，又怎麼用音樂演繹出悠久的義大利麵歷史。

趙自強表示，自己長年做兒童的表演，所以張老師邀請時相當興奮，相信張正傑一定可以把美好的古典音樂，用有趣的互動形式帶給家庭與親子；此活動相當有意義，只要到現場聆聽，一定會展開一段愉快的旅程。