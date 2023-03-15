無黨籍台南市議員陳昆和今天正式宣布，投入台南市第2選區立委；陳昆和表示，他沒有政治包袱，也不願意介入政黨惡鬥漩渦，以無黨派參選2024立委，非常需要在野政黨支持，他會用最大力量監督政府，追求「台灣第一，台南優先」的目標。

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