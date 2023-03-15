立委選戰開打 無黨籍議員陳昆和宣布參選台南第2選區 13:072023/03/15 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 無黨籍台南市議員陳昆和今天正式宣布，投入台南市第2選區立委。（本報資料照／洪榮志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 無黨籍台南市議員陳昆和今天正式宣布，投入台南市第2選區立委；陳昆和表示，他沒有政治包袱，也不願意介入政黨惡鬥漩渦，以無黨派參選2024立委，非常需要在野政黨支持，他會用最大力量監督政府，追求「台灣第一，台南優先」的目標。 賴清德昔承諾不保障現任立委 現擋議員轉戰遭黨內質疑 百年頭一次 美加州托倫斯市台裔市長率團與台南締盟 老翁迷路從台南走到高雄 警方在他身上發現電話號碼 #台南 #立委選戰 #無黨籍 #陳昆和 #第2選區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 數位浪潮助漲中國移動 攀上陸第2檔2兆人民幣個股 10:172023/03/14 兩岸 深入漫遊台南 16條散步導覽免費報名 04:102023/03/15 產業特刊 高雄立委第6選區超搶手 藍表態者眾 04:102023/03/14 地方新聞 台南婦幼隊35歲男警舉槍輕生 緊急送醫搶救不治 10:332023/03/14 社會 南市8偏鄉小學獲贈牙科診療設備 牙醫師將巡迴駐診 13:052023/03/14 生活 昇豐128號漁船公海失聯 台南艦搜尋未果返航 17:502023/03/13 社會 「義」國主廚家鄉味 台南遠東香格里拉「義食．味旅」BUFFET 3／15開跑 17:502023/03/13 財經 男子遭槍擊後反擊刺死人 獲判無罪原因曝光 11:062023/03/14 社會 獨居婦名牌包遭竊急報案 白河警鍥而不捨逮2嫌 11:492023/03/14 社會 台南今年首場大型就博會18日登場 近6成職缺薪資逾30K 15:472023/03/14 生活 賴清德登記總統初選 黃偉哲：盼他成為新總統 12:332023/03/15 政治 南鐵地下化「這原因」完工期再延1年以上 10:522023/03/14 區域情報-台南 台南久旱又缺水源 農民憂芒果長不大 04:102023/03/15 地方新聞 「她們」也不能例外！綠南市黨部：立委初選不得與賴同框 16:252023/03/13 政治 為愛拚公職 他努力11年「終於考上惹」 15:592023/03/14 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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