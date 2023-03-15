北京大學國際關係學院教授、北京大學中外人文交流研究基地主任、大陸全國政協常務委員賈慶國15日在大陸《環球時報》撰文指出，3月15日起，外國人赴大陸政策進一步調整，不僅恢復審發外國人各類赴中簽證，而且恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東協旅遊團入境廣西桂林免簽政策。此舉意義重大，它意味著過去三年因疫情受阻的中外民間交往將日趨正常化。

賈慶國表示，民間交流對國與國之間的交往起著潤滑劑的作用。這幾年，由於疫情等原因，中外民間交流受阻，在很大程度上讓一些反中政客操弄涉中議題缺少糾偏。以中美關係為例，在新冠疫情肆虐全球期間，雙方校園裡對方國家的學生和老師的人數都大幅減少。這種情況很不正常，也與相互依賴頗深的中美關係本身很不相符。在缺乏面對面交流的情況下，美國社會的對華認識很容易被狹隘偏激的政客和媒體、充斥著謠言的社交平臺牽著鼻子走。在兩國意識形態、政治制度不同，美國對中政治氣氛又很不友善的情況下，美國一些不明就裡的民眾就容易傾向於從壞的角度揣測中國。

賈慶國認為，事實上，美國的對中認識顯然並非一面倒是負面的。去年，他對美國進行了3個月的訪學，參加了大大小小20餘場活動。其中一個感受是，美國希望中美關係穩定和改善的大有人在。在接觸的專家、學者和學生裡，許多人都認為中美關係得到改善和保持穩定是符合兩國根本利益的。因此，可以透過加強中美民間交流，推動建立更具建設性的兩國關係，有助於避免兩國關係被極端人士綁架，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

當前，世界進入新的動盪變革期，推動中外民間交流有著更多重要性。中國的發展惠及世界，中國的發展離不開世界。中國正在日益走近世界舞臺中央，在世界上有了很多利益，也有了一些重要訴求，這些都需要通過對外交流來實現。完善全球治理體系，應對全球治理挑戰，也需要集眾智、匯眾力。

賈慶國強調，現在已經到了積極推動中外民間交流的時候了。

首先需要為中外民間交流提供更多便利。除了進一步調整外國人簽證和入境政策之外，可以隨著疫情防控形勢的變化，在保持必要防疫措施的同時，因時因勢採取相應措施推動交往更加便利化。

其次，需要鼓勵中國學者多多走出國門，專家學者需要更深入地去認識、瞭解這個世界，也帶去中國的思考和見解，尤其是年輕學者，需要創造條件讓他們更多地出國交流。最後，各類國際會議和對外交流是宣介中國政策和做法的重要平台與管道，在中國發展的過程中，需要利用好這些平台講好立體真實的中國故事，這在目前美西方一些政客和媒體集中汙蔑和抹黑中國時尤其重要。