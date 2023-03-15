大陸國台辦旗下「中國台灣網」報導，桃園市議會議長邱奕勝率領桃園市議會一行24人抵達上海，開展為期4天的參訪交流，並與中共上海市委常委陳通會見。這是大陸鬆綁疫情後，上海市迎來的首個台灣縣市議會來訪。

10至13日期間，邱奕勝一行先後走訪了長寧區古北市民中心，並參訪楊浦濱江、人民城市建設規劃展示館等。此外，邱奕勝一行還參訪了猶太難民紀念館、數位北外灘展覽館、台資企業禾新醫院、外灘燈光秀、豫園等地，體會上海的城市風貌和人文底蘊。

邱奕勝表示，近幾年，因為新冠疫情等因素影響，兩岸交流有所減少。「我們作為疫情後首個台灣縣市議會到訪，感到很榮幸。此次參觀上海的基層社區和城市風貌，讓人十分感慨，一些基層治理方法也對我們開展施政與便民服務方面的工作很有啟發。」

邱奕勝指出，今後歡迎上海的朋友們去桃園走走看看，兩座城市加深交流，相信會有更多收穫。

據「中國台灣網」轉述，到訪的議員代表們紛紛表示，上海日新月異的變化讓人印象深刻，此次在切身感受到城市發展進步的同時，還收穫了許多寶貴的治理與服務經驗，希望未來有機會更加深入開展交流、學習與合作。