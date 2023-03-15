聯發國際董事會通過2022年下半年股利分派案，擬配息2.5元、配股2元，合計派利4.5元，較下半年每股盈餘約3.92元超額配發。全年合計派利6.5元，盈餘配發率達約91.29％。公司定3月30日除息交易，並於5月30日召開股東常會、全面改選董事。

聯發國際上季合併營收1.86億元，季減12.76％、年減8.18％。但營業利益0.42億元，季減25.58％、年增9.91％，創同期新高，毛利率58.15％、營益率22.98％分創次高及第三高。稅後淨利0.23億元，季減58.73％、年減26.46％，仍創同期次高，每股盈餘1.14元。

合計聯發國際2022年合併營收7.89億元、年減3.39％，但營業利益1.81億元、年增達12.51％，毛利率57.1％、營益率23.04％，三者齊創新高。稅後淨利1.45億元、年增達24.01％，亦創歷史新高，每股盈餘7.12元。

聯發國際表示，去年全球消費市場雖面臨烏俄戰爭和通膨等挑戰，「歇腳亭」在主要市場美國靠強化行銷方案深耕在地客群，加上與供應商建立長期合作關係，順利度過危機。去年在美國新展24家店，並進軍4個新州，布局版圖自21州增至25州。

而在高所得的中東市場，「歇腳亭」除了既有杜拜4家門市，去年也進軍產油大國科威特開出3家店，成為首個跨足該國的國際珍奶連鎖品牌。總經理賴柏宇表示，隨著各國陸續解封，帶動報復性消費現象，也帶動「歇腳亭」全球各門市業績及獲利。

聯發國際2023年前2月自結合併營收1.06億元，年減0.54％、仍創同期新高。雖然近期美國消費市場受經濟成長疲軟和極端氣候等因素影響，但聯發國際持續推出在地化策略，包括數位行銷方案、美國倉儲等計畫，與加盟主並肩作戰，成功提升門市業績。

截至2月底，「歇腳亭」在美國門市達149家，首季規畫新展5家至150家，已簽約未開店門市達逾20家。展望後市，隨著各國放寬出入境條件，帶動旅遊消費潮，配合深耕發展各大市場，可望持續深化品牌力。

聯發國際表示，「歇腳亭」將插旗有數億人口的埃及和印度等文明古國，歐洲捷克亦將開出第2間門市，預計今年全球新展店數將超過50家，今年營運動能持續看旺，獲利目標成長達逾2成。