32歲香港男星吳業坤過去參加選秀節目《超級巨聲2》以第5名出道，去年5月他閃電宣布已婚，隨即被起底老婆是小他5歲的美女主播、演員浜口愛子（Aiko Hamaguchi）。近日他上節目談新婚心情，坦言娶到日本太太有虛榮優越感，其他人虧他結婚後還不會看「愛情動作片」？他沒否認說：「有些東西要不斷地學習」。

被粉絲稱呼「坤哥」的吳業坤參加選秀節目出道後，一度是TVB旗下藝人，不僅發行專輯、參加綜藝節目，也開了演唱會，並參與電視劇《愛·回家》，並客串電影《寒戰》。去年他閃電宣布成為人夫，笑說感覺很微妙，一直以為自己還是小孩，沒想到已經結婚了，最後賣關子說：「關於她的事情想留一點空間，日後再介紹給大家認識，謝謝大家」。

網友後來起底，吳業坤的老婆是日籍藝人及主持浜口愛子，外型甜美又有氣質，據《香港01》報導，吳業坤最近上TVB節目，分享認識老婆過程，稱是到日本放假充電時遇到了老婆，並還原求婚時他是裝肚子痛蹲下，太太也跟著蹲下關心他，吳業坤出其不意對妻子承諾：「希望可以讓妳幸福」，讓浜口愛子感動落淚。

談到婚後生活，主持人說一般香港男生對日本女孩的幻想來自動漫、日劇、愛情動作片，吳業坤沒否認，說過去確實有涉略一些，主持人再問他婚後是不是不用再看愛情動作片？吳業坤則說：「有些事是永遠不夠，要不斷的學習，像打籃球有不同的招式」，更稱是因為愛才會想學習更多。