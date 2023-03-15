台北市長蔣萬安(右)15日出席臺北市信義區松信社會住宅新建工程開工典禮。（羅永銘攝）

台北市長蔣萬安(右)15日出席信義區松信社會住宅新建工程開工典禮，參觀住宅模型過程時，聽到未來住戶可以在頂樓近距離欣賞101煙火，忍不住雙手比讚。（羅永銘攝）

台北市長蔣萬安自2022年12月25日上任後，將於4月上旬迎來就職100天，其政見兌現數備受外界關注。蔣萬安15日受訪表示，自己已提出都更5箭、生育獎勵提高、托育人員薪資待遇提升等政策，會一步步推動並使市民有感。

蔣萬安今上午松信社會住宅新建工程開工典禮，會前接受媒體訪問。針對就職100天的規劃，蔣萬安回應，自己上週提出公辦都更7599專案、都更5箭，希望透過法規鬆綁、門檻降低，能讓民眾對於都更看得到、做得到；另對於交通建設部分，針對市民反映度高的YouBike，已請資訊局透過數據分析，盼更有效率配置。

蔣萬安指出，市民所關心的大巨蛋，他也積極努力朝向年底正式完工啟用前進，另外無論是生育獎勵提高、托育人員薪資待遇提升至3萬8等，還有東環段積極朝2年內動工目標邁進，會一步步就政策推動後，使市民有感。

另外，根據《KEYPO大數據系統》的調查顯示，六都市長網路好感度蔣萬安最低，蔣萬安說，自己上任至今，市府團隊所有同仁都非常努力且優秀，自己也就市民關心重大建設如大巨蛋、捷運與社宅興建等，還有減少年輕人負擔的生育獎勵，以及都市更新等政策陸續提出，希望透過這些政策讓台北市不斷往前邁進。