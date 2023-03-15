農委會主委陳吉仲赴桃園座談，強調3月底進口500萬顆蛋補足缺口。(呂筱蟬攝)

立法院經濟委員會召委呂玉玲，15日邀集農委會主委陳吉仲與桃園市農業局、各區農會代表開座談會，關心在地農業發展。針對近期民眾最關心的蛋荒問題，陳吉仲強調，國內產能陸續開始恢復，專案進口部分至少在3月底前超過500萬顆補足缺口，4、5、6月持續針對8個國家進行專案進口。

陳吉仲表示，雞蛋國內產能陸續開始恢復，目前雞飼料供應量已經增加，蛋中雞場、蛋雞場增養、復養非常熱烈，農民開始投入增養、復養，陸續恢復國內產能提升。另外，專案進口部分至少在3月底前超過500萬顆補足缺口，4、5、6月持續透過針對8個國家專案進口，農委會全力調度蛋進口，來補足國內不足的缺口。

他也說，此行到桃園是配合經濟委員會呂玉玲召委，和桃園地區所有農會代表三長討論重大農業議題，也感謝所有農會過去執行「三保一金」包括農民健康保險、農民職業災害保險及農業保險以及農民退休儲金，具體來照顧農民，其他像是冷鏈包括自動化、機械化甚至農會超市經營等，來協助產銷調解，農委會都很樂意協助，很樂意和所有農會與桃園市政府合作，讓農業更好照顧農民。