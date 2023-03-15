分組4連勝搶下B組榜首的「藍武士」日本，總教練栗山英樹今（15）日公布8強對陣義大利的先發投手，將由大谷翔平掛帥主投，也是他預賽首戰面對大陸後再次登板。

如同預賽，栗山英樹在官網尚未公布前，早早決定先發投手人選。大谷翔平預賽首戰擔任先發投手兼第三棒，面對大陸繳出4局被敲出1支安打無失分，送給對方5次三振，打擊部分4打數擊出2安，另外選進2次保送，貢獻2分打點、1得分，投打皆有亮眼發揮。

8強賽中投手單場用球數的限制，將會從預賽65球提升為80球，大谷翔平表示不會在意自己會投得多長，而是專注於投出的每一顆球。談到8強賽對手義大利的印象，大谷翔平坦言對這支南歐勁旅很陌生，只知道陣容以佛萊徹兄弟檔為首（哥David Fletcher、弟Dominic Fletcher），「在大、小聯盟打拚的選手很多，我覺得會是一場考驗。」

這會是兩軍首次在WBC上交手，不過2度碰頭都是在奧運，日本在2000年雪梨奧運以6比1擊敗義大利，最終拿下第4名，2004年雅典奧運再度對陣義大利，日本則以12比0七局扣倒對方，當時先發投手為巨人王牌、後來旅美發展的上原浩治，當時先發6局只被敲出4安打，以無失分的內容拿下勝投，當時日本在4強賽0比1不敵澳洲，季軍戰擊敗加拿大奪下銅牌。