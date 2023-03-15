針對轄內食品、化粧品及藥物違規廣告，新北市衛生局去年開罰轄內業者1551件違規案，共裁罰1億146萬8000元罰款，罰鍰創新高，內容以宣稱醫療效能及誇大不實為最大宗，其中又以食品類高居違規首位。

衛生局提醒，食品及化粧品皆無治療效果，廠商常以「偽科學實驗」或以「醒目看板及背景提示」、「強調局部特寫畫面」、「使用者分享心得」及「使用前後對比」等手法，強調短時間可改善人體生理功能或以誇張檢測數據來吸引消費者，凡廣告太神奇或宣稱療效都需要提高警覺，以避免上當受騙。

衛生局副局長許朝程說明，新北市去年裁處違規食品、化粧品及藥物廣告共1551件，其中又以食品類1037件占67％居高，裁罰共計7336萬8000元開罰最多，其次是化粧品類453件占29％；及藥物類61件占4％。分析食品及化粧品分別以減肥瘦身類及除斑類違規宣稱佔最大宗；而藥物則以未經事先申請廣告核准即擅自刊登居高。

分析違規廣告刊登平台，違規排行依序為電視925件（59.6％）、網路606件（39.1％）、電台14件（0.9％）及平面媒體6件（0.4％）。

衛生局進一步說明，違規食品廣告以守喜股份有限公司被祭出廣告裁處有史以來最高額罰單，共開罰197件違規案、裁處罰鍰累計共1669萬2000元，其「諾貝爾獎Dr.穆拉德暢通強芯組」產品，廣告誆稱為「能有效改善心血管疾病、告別疾病」等誇張療效，累計開罰198萬元。

其次群達國際股份有限公司裁罰185件違規案，罰鍰累計共1096萬元，其「全新BMCP多國專利革命性晶亮升級組」產品，佯稱「30分鐘即可改善視力、唯一可全效修復視神經、達到眼部修復治癒率100％」裁罰234萬元。

綠恩生化科技股份有限公司裁罰66件違規案、共被裁罰796萬元，其「綠恩Miracle印加果油極塑速孅組」產品，妄言「穩定三高指數、抗血栓、防中風」等非食品所能達成功效，也被累計開罰138萬元。

化粧品違規廣告裁罰最多為傳世生藥科技股份有限公司，共裁罰30件違規，罰鍰累計共502萬元，其「傳世生藥-遵循古法萬能紫黛膏」產品，誆稱「1瓶=各種成藥」，累計開罰68萬元；其次依舊為守喜股份有限公司，罰鍰累計共282萬居次，其「Himalaya阿育吠陀萬用舒緩膏組」系列產品，誆稱「抑制清除呼吸道的病毒與細菌、天然抗生素」，累計開罰70萬元；第3名則是喬依斯股份有限公司被罰61萬元，以「Dr.Choice GSKM健固舒緩霜」誇稱「消炎止痛走若飛」等療效詞句。