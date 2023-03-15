宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）（邱新博攝）

宏都拉斯總統卡斯楚宣布將與中國大陸發展官方關係，外交部也隨即召見宏都拉斯大使表達嚴重關切的立場。

我國友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro），今（15）日在推特發文表示，已經指示外交部長雷納（Enrique Reina）處理和中國大陸建立正式外交關係，為台宏邦交投下震撼彈。

外交部次長俞大㵢今天也召見宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos），布羅德步入外交部時面對媒體拍攝還面帶微笑與媒體揮手；面對受訪要求也表示「等一下再說」，而在進入外交部約三十分鐘後，就從側門搭車「落跑」。

外交部發言人劉永健表示，俞大㵢次長召見布羅德時間約三十分鐘，氣氛嚴肅，也向他表達願意協助宏都拉斯發展的善意，也提醒中國大陸的承諾無法落實，提醒宏國不要陷入圈套，請宏國慎重考慮。而布羅德也表示，目前沒有收到宏國政府正式的指示。

外交部第一時間也發聲明指出，已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國大陸欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮台灣的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國大陸的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。