澎湃新聞報導，大陸國務院新聞辦15日舉行今年1-2月國民經濟運行情況記者會，針對去年12月與今年1月，消費者物價指數（CPI）小幅回升至2.1％後，2月份跌落至1.0％，其中核心CPI上漲僅為0.6％。大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示，這種價格變化，主要由於春節錯月的影響。去年春節影響主要是在2月份，今年春節主要是在1月份，隨著春節節後市場需求季節性回落，2月份CPI環比由上月的上漲轉為下降，同比漲幅回落。

付淩暉指出，從整個國際情況來看，通膨水準比較高，特別是主要經濟體。美國和歐元區，通膨水準都還在6％以上的水準。中國的價格保持了總體穩定，從今年1-2月CPI價格同比上漲1.5％，是溫和上漲。

從1-2月變化來看，1月份同比上漲2.1％，2月份回落到1％，這種價格變化主要由於春節錯月的影響。去年春節影響主要是在2月份，今年春節主要是在1月份，隨著春節節後市場需求季節性回落，2月份CPI環比由上月的上漲轉為下降，同比漲幅回落。從結構上來看，食品中的豬肉、鮮菜價格環比下降幅度都比較大。同比變化是由於春節錯月的影響，並不是說明需求有大的變化。從價格走勢來看，隨著國內需求的逐步改善，對相關價格的拉動可能會有所增強。從國際輸入性因素來看，國際輸入性因素比去年有所降低，但是國際價格的高位特別是大宗商品價格的高位還是在延續，可能還會對國內有一定的輸入性影響。

付淩暉稱，盡管有這樣一些問題，但是全年保持價格總體穩定還是有很好的條件，主要表現在：

一是這些年糧食生產保持了持續增長。全年糧食產量已經連續八年穩定在1.3兆（市）斤以上，庫存比較充裕。目前豬肉產能處於合理水準，不具備大幅上漲條件。

二是從能源看，去年國際能源價格波動比較大，中國主體能源是煤炭，去年有效釋放煤炭先進產能，能源自給率在80％以上，穩定了能源價格。近些年，石油、天然氣增產水準比較明顯，這些都有利於穩定能源價格。

三是工業消費品、服務供給比較充裕。

付淩暉表示，在保供穩價各項政策措施的作用下，雖然價格有一定壓力，但還是能實現全年控制在3％左右的預期目標。