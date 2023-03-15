環保署今年2月1日預告修正「固定汙染源空氣汙染防制費收費費率」，草案增訂空汙大戶費率，將原先3級費率改為4級，提高4種主要汙染物之空汙費。地球公民基金會等民團今召開記者會，批評空汙費漲幅不足，汙染大戶的級距太寬鬆，強調至少應將空汙防制成本計入費率、擴大管制空汙大戶，並針對部分有害汙染物種再強化空汙費率的調整，以促成廠商積極減排。

根據環保署修正草案，增訂空汙大戶費率，將原先規畫的3級費率改為4級，提高氮氧化物、硫氧化物、揮發性有機物及粒狀汙染物4種主要汙染物之空汙費，另調整第1、4季部分汙染物種之費率等，宣稱要以經濟誘因來引導業者減少排放。地球公民基金會、高雄市教師職業工會、台南社大環境小組與立法委員洪申翰今舉行記者會提出質疑。

地球公民基金會副執行長王敏玲炮轟，2023年脫口罩還是沒辦法找到藍天，今年1月以來中南部 PM2.5及臭氧的汙染仍十分嚴重，空品指標（AQI）經常出現紅橘燈，中南部民眾長期無法呼吸到好空氣，無論口罩令是否解封，口罩還是得戴好戴滿，苦不堪言。

王敏玲發現，環保署雖然將空汙費率調高，但第1及第4季空品不良季的費率調高幅度太少，恐無法促使大工廠們加裝防制設備，儘管空汙費率增加1級，第4級空汙大戶的標準過於寬鬆，如氮氧化物的門檻是季排放量大於250噸，若依2021年資料推估，氮氧化物平均每季約排放100噸就屬前0.5％的汙染源，若依目前的草案，許多排放大戶仍沒付出高汙染者應付出的代價。

王敏玲說，二氧化氮是PM2.5及臭氧的前趨物，也是影響氣喘急診的指標汙染物，長期暴露於二氧化氮的汙染中，會損害氧氣擴散能力，影響肺容量，然氮氧化物與硫氧化物調個2元、4元，「不曉得怎麼形容，這是佛心價嗎？」

高雄市教師職業工會副理事長周益村指出，依環保署2021年調查，空品不良季第1、4季與非空品不良季第2、3季的排放量差異逐年減少中，從2017年的8％，到2020年僅剩4％，代表現行季節差異費率成效並不顯著，而修正草案空汙費率與耗材防制成本費率間的落差最高每公斤16元，呼籲空汙費應反映防治成本。

立委洪申翰提到，硫氧化物、氮氧化物前0.5％排放大戶中，國營、泛國營事業就佔超過4成，相關事業應積極配合改善，帶動民間企業一起減排。

洪申翰提醒，環保署每年花大筆經費研究空汙費法制、蒐集世界各國費率機制，不能結案後報告就束之高閣。如果費率、級距及管制物種無法完善，那就只是讓廠商把空汙費當成贖罪券，再多的空汙費也買不回民眾失去的健康。