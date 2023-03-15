為替國旅增加新鮮感並鼓勵民眾就近旅遊，凱撒飯店連鎖旗下6家都會型飯店首度攜手本土酒精性飲料品牌「Spring Vodka」兔子酒推出「城市尋味 Find My City Way」住房專案，入住即可獲得聯名品牌精心設計的「Way To Drink」禮盒，內容結合「城市訪旅」及「調酒DIY」元素，旅人可依飯店精選玩樂地圖漫遊大台北，再搭配特色店家飲品調製專屬微醺味，讓旅人帶著旅行、以「味」尋「Way」，以有趣而隨性的步調玩出國旅新花樣，即日起至6月30日止兩人同行2,599元起。

「城市尋味 Find My City Way」住房專案適用於台北凱撒、板橋凱撒、台北凱達、內湖凱旋、阿樹國際旅店及台北趣淘漫旅等6家位於雙北地區的飯店，入住即贈價值799元的「Way To Drink」聯名禮盒，風格年輕趣味的包裝以兔兔酒元素貫穿整體設計，內容物包括冷泉伏特加及福爾摩莎白蘭姆酒隨身瓶各一、雪克杯及兩款設計杯墊，旅人掃描杯墊上的QR CODE後可下載玩樂地圖，以及由Spring Vodka精心規劃共11款酒譜，方便旅人能隨時拎著出門、探索城市尋味。

擅長設計懶人酒譜的Spring Vodka運用6家飯店推薦店家商品，橫跨中正區、萬華區、松山區、內湖區及板橋區推出特色酒譜，舉例來說，蘭姆酒加上西昌街青草茶及冰塊，搖身一變成為清爽風味的「萬華尚青」調飲，或是將小熊軟糖浸泡於伏特加中，放入雪碧及冰塊後即化身為如同「新北歡樂耶誕城」般色彩繽紛的大人味特調，旅人可帶著微醺的身心走訪傳統古蹟建築、主題博物館或美食商圈等精選景點，即使舊地重遊也能別有一番新意。

凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示，近年來國人對宅度假「Staycation」接受度漸高，為持續強化凱撒飯店連鎖「城市旅行」的品牌形象，此次聯合雙北地區6家飯店與Spring Vodka兔子酒獨家合作住房專屬贈禮，由飯店作為領路人，依據主題精選鄰近景點，融入時下廣受年輕族群喜愛的微醺文化，民眾不妨善用6,000元普發現金，安排一趟春季城市微醺之旅。

「城市尋味 Find My City Way」住房專案即日起至6/30開放官網及電話訂房，6家飯店可擇一入住：位於台北車站擁有最佳交通優勢的「台北凱撒大飯店」、新板特區最美高空泳池渡假聖地的「板橋凱撒大飯店」、臨近龍山寺並與萬華火車站共構的「台北凱達大飯店」、以夢遊仙境主題設計的後現代美學飯店「內湖凱旋酒店」、視覺感官充滿森林芬多精的「阿樹國際旅店」及IG系潮飯店美名的「台北趣淘漫旅」，每晚2,599元起，採限量銷售，售完為止。

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