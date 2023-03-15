香港女星蔡卓妍（阿Sa）近期與劉德華、梁朝偉合作電影《金手指》，昨（14日）出席發布會，事後在社群分享一張超豪華陣容的合照，不但有劉德華、梁朝偉，成龍、張學友、張家輝也在內，引起網友驚呼。其中張學友因姿勢特別，受到很多網友的關注。

蔡卓妍14日在社群分享與劉德華、梁朝偉、成龍、張學友、張家輝的合照，含金量超高的陣容，她忍不住直呼：「史上最強合照」，同時透露拍攝當下看起來淡定，但其實內心哇哇叫。

畫面中，蔡卓妍身穿桃色套裝，腳踩纏繞式高跟涼鞋，坐在中央翹起腳，顯得特別醒目，但身旁的五位男星不是省油的燈，各個大有來頭，照片右邊是梁朝偉、劉德華，左邊則是張學友、張家輝和成龍，他們天生自帶的光芒完全沒被蔡卓妍蓋住。

照片曝光後，許多網友紛紛留言驚嘆：「香港最TOP的男人們」、「男神收割機」、「真的史上最強合照」、「港圈含金量最高的合影之一」、「坐了香港電影的半壁江山」。網友也發現張學友沒有坐在椅子上，而是擺出半蹲、假裝坐在椅子上的姿勢，還露出靦腆的笑容，令網友會心一笑，留言問：「為什麼張學友姿勢這麼尷尬？」、「張學友怎麼那樣嬌羞？」引起話題。

馬來西亞華裔女星楊紫瓊憑《媽的多重宇宙》勇奪第95屆美國奧斯卡影后，成為第一名亞裔影后，梁朝偉得知此喜訊，透露自己有恭喜對方，「我今年祝賀了她很多次啊！因為不只是奧斯卡，她先前已經贏了很多。」並透露以影像的方式祝福對方。