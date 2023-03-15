我中美洲友邦宏都拉斯總統在社群表示，已準備處理與大陸建立正式關係事宜，意味著我國恐再失去一個邦交國。對此，臉書粉專「工程師看政治」（下簡稱工程師）痛批，蔡政府2016年上台後，邦交國斷了9個，如今僅剩13個，國際地位持續探底。工程師以「友邦的斷絕，絕對的倚美」示警，並直言國家級災難像溫水青蛙般的一天天煮熟，而青蛙還在自我安慰。

邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）14日發布推文表示，「我已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中華人民共和國建立正式關係的事宜，這表明我遵守政府計畫、與世界各國擴展邊界的決心」。

對此，工程師今(15)日在臉書指出，自蔡英文政府2016年上台後，邦交國斷了9個，如今只剩下13個，以往馬英九斷交一國的時候，民進黨與其支持者都批馬無能，「若以同樣標準來看，蔡無能程度是馬英九的9倍」，但輿論卻一片安靜。此外，工程師表示，以往邦交國與我國斷交時，外交部長要下台負責，但現在的外長不用下台，因為臉皮夠厚，且若真要換人也很難找到9個人去補，「問題根源不在外長，是在總統府，再怎麼換人也不能解決問題」。

工程師認為，不要說一切都是中國打壓，因同樣場景，在馬英九時期，並沒有束手無策。工程師直言，邦交國變少，國際地位持續探底，半導體被迫外移，美國想「把台灣化為巨大軍火庫」，透過學人計畫，美國還想派人來台當監軍，「自己去翻翻歷史，被派遣監軍的單位，有幾個有好下場？」且烏克蘭教訓就在眼前，工程師直言，看看那些難民與焦土，然後在腦中試著把場景複製貼上到台灣，就是故事正在鋪陳的走向。

「外交的失敗，產經的流向：友邦的斷絕，絕對的倚美」，工程師說所有一切都指向美國的最高利益，而我們的國家級災難，像溫水青蛙般的一天天煮熟，青蛙卻還在自我安慰。對於日前高金素梅在立法院質詢行政院長陳建仁時，只要講到中美，陳建仁說「難道要投降嗎？」好像只要質疑，就是投降，工程師諷刺道，真正投降的人是民進黨才對，而投降的對象是美國，「把愛國兩個字搞得噁心且廉價的人，正是整天說愛台灣的蔡英文、陳建仁、蘇貞昌」。