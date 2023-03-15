近期，大陸各省份陸續發佈2022年的人口數據。已有15個省公佈資料中，有11省實現常住人口正增長，但即便成長省份仍不乏急速下滑。統計2022年福建出生人口為29.6萬人、較上年再減4.9萬人，也是多年來福建出生人口首次跌破30萬大關，進一步相比2017年，近5年來福建出生人口下滑多達51.2％。

據第一財經引述廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，受傳統宗族、生育文化影響，福建東南部的泉州、莆田等地生育意願比較高。過去福建國有經濟占比低，計劃生育政策影響比較小，也形成生育率較高的一定慣性。但如今雖然福建的出生率和自然增長率仍高於全大陸平均水準，人口出生率卻也顯著下滑。

丁長發說，隨著經濟社會發展、城鎮化率提高，婚育成本提高，民眾生育意願也不斷下降。「即使像閩南地區，很多人進入城市後，生育觀念也改變了。」

相較上年，已公佈資料的15省在2022年人口出生率全部下滑，人口死亡率普遍略有上升，且有多省人口自然增長率出現幾十年來的首度負成長。盤點當中有8個省份人口自然增長率為負。

其中河南人口自然增長率是62年來（自1961年開始）首次出現負成長；山東、安徽和甘肅的人口自然增長率也是多年來首次轉負。