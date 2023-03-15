宏都拉斯總統宣示將與中國建立正式外交關係，台灣恐再失去一個邦交國，中廣董事長趙少康直言，警訊早就有了，只是政府都一直自己騙自己，若斷交這將是蔡英文任內第9個斷交的邦交國，過去從來沒有這麼多過，雖然知道外交不易，但在民進黨政府執政下完全看不到外交部長的責任政治。

趙少康表示，如果丟了邦交國就把外交部長換掉，那外交部長就會努力積極去希望維持住，但如果自己都不在乎，丟了一、兩個邦交國都怪北京怪邦交國，那這樣外交部長有什麼責任？什麼叫政治責任？在民進黨蔡政府主政之下，聽不到「責任政治」這4個字。

趙少康指出，丟了邦交國後，至少要去爭取一兩個邦交國回來，也沒有。大家都知道外交情勢很困難，但這種情況總要努力，宏都拉斯還是很重要的邦交國，總是要維持住，現在一個一個都跑掉，在國際上情勢會更顯孤立。

趙少康強調，光罵大陸有什麼用？蔡政府跟大陸一直在競爭，外交也是個戰場，除了金錢競爭外，怎麼樣在醫療、農業、公共衛生、公共建設等各方面去幫助邦交國，總是有很多方法，而我們後面不是有美國在後面撐嗎？美國在中南美影響力很大，也應該叫美國多施一點力。