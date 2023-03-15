環保署及內政部消防署今天表示，若露天燃燒涉及違反空汙法可處1200元至10萬元罰鍰，也違反消防法可處3000元以下罰鍰，若導致公共危險，甚至可依刑法放火罪或失火罪究辦。（林良齊攝）

清明節將屆，許多民眾會趁著假期祭祖掃墓，但為了處理雜草，有人會露天燃燒雜草，今年還有消防員救災時發生車禍死亡，環保署及內政部消防署今天表示，若露天燃燒涉及違反空汙法可處1200元至10萬元罰鍰，也違反消防法可處3000元以下罰鍰，若導致公共危險，甚至可依刑法放火罪或失火罪究辦。

據消防署統計，近年每年墓地火警件數約735件至1916件不等，以去年分析，其中墓地火警原因最高為焚燒雜草及焚燒紙錢最多；環保署統計指出，2020年、2021年及2022年分別有131件、206件及73件掃墓露天燃燒陳情案，處分達9件、6件及7件。

環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡孟裕表示，每年紙錢焚燒集中在清明及中元節左右，而掃墓露天燃燒除了容易造成火災外，依監測指出，焚燒紙錢後的PM2.5濃度也急劇飆高、達原本15倍，不利健康，提醒民眾割除雜草後可集中棄置、紙錢可採定點集中，或是採以功代金方式做公益。

環保署也推動如紙錢集中燒、網路祭祀、以功代金、以米代金、一爐一香、電子鞭炮或環保禮炮車外，也推出萬元甚至億元的「大面額金紙」，希望減少焚燒。

內政部消防署災害搶救組組長劉宏儒說，目前針對墓地火警多數為勸導、輔導民眾，但如果不得已的話也可開罰，如燃燒產生明顯粒狀汙染物散布可依空汙法處1200元至10萬元罰鍰，如果違反田野引火燃燒申請許可及安全防護，可依消防法處3000元以下罰鍰，也有地方政府以刑法175條移送。