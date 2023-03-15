王品集團新品牌「就饗鐵板燒」正式開幕，也是2023年王品集團第一個問世的新品牌，主打牛排加海鮮的豪華雙主餐，創新青花椒、蔥鹽、金沙等超過10種特色味型，為消費者量身訂製澎拜的海陸大餐，還有自助吧無限吃，為上班族、小資男女、家庭聚餐帶來「日常中的小享受」，開幕期間更祭出每人免費加蛋1顆的好康。

王品集團「就饗鐵板燒」熱鬧開幕，品牌精神「澎湃海陸 熱饗鮮香」，以集團研發優勢，開拓鐵板燒料理更多可能性。個人「獨饗海陸套餐」主打牛、豬、雞排搭配時令海鮮盤雙主餐，更打破傳統、創新多元味型，有別於一般台式鐵板燒以醬油、鹽與胡椒調味，「就饗鐵板燒」以十幾種配方長時間熬煮而成的秘製醬汁為基底，並開發獨特「青花椒」、「蔥鹽」風味搭配外香內軟的牛排，「鳳梨」為嫩煎豬肉增添果香，「原味香煎」雞腿排皮脆肉嫩，試營運期間即大受好評。

此外還有「金沙」、「塔香」、「胡麻」等超過10種多元味型，搭配豆腐、時蔬或各色海鮮，豐富味蕾享受，特色單點選用吻仔魚、淡菜等季節食材，加上自助吧白飯、湯品與飲料吃到飽，還有特色甜點，多樣選擇與飽滿份量，滿足顧客吃飽、更要吃巧的期待。此外，就饗鐵板燒不收取服務費，款待顧客「日常中的小享受」。

王品集團表示，台灣鐵板燒料理年產值約新台幣75億元，價位從100多元到3000元，鐵板燒已經是台灣人日常的一餐，深具發展潛力，也是王品集團長年深耕的市場。2022年底，高價位「阪前和牛鐵板燒」在台北市中山區問世，「就饗鐵板燒」搶進東區，鄰近忠孝復興捷運站、百貨商圈，亦屬大安路住宅生活區，價格帶設定為每人400元左右，屬於中價位，瞄準上班族、小資男女、家庭客日常用餐、聚會需求。

「就饗鐵板燒」開幕慶，即日起至3／19期間，身份證字號有「9」，出示證件即可享單客套餐79折。不懼市場缺蛋壓力，就饗逆勢為顧客加蛋，到月底前，來店內用填寫消費體驗調查，每人贈送1張「荷包蛋」兌換券，下次來店用餐免費加蛋1顆！另外，出示王品瘋美食APP上活動畫面，還享贈菜「金沙鮑魚」一份，「就饗」讓顧客吃好吃滿。