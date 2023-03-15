群翊受惠於載板廠積極擴產，2022年業績表現亮眼，2022年合併營收為23.57億元，年成長23.31%，創下歷年新高，營業毛利為9.96億元，年增30.65%，合併毛利率為42.26%，年增2.38個百分點，營業淨利為5.98億元，年增27.6%，稅後盈餘為6.29億元，年增86.97%，每股盈餘為11.44元。

群翊今年前2月合併營收為3.57億元，年成長16.74%，由於PCB東南亞製造商機逐步增溫，群翊預估，今年營運可望不低於去年。

群翊集團將於3月22日至24日登場的國際電子電路(上海)展覽會，展出高階載板設備、COF、FPC、軟板、電池、電動車等專用生產設備，因應大陸客戶新一波設廠需求，全力搶攻高階PCB及載板客戶群，加速佈局全球市場。

群翊表示，疫情期間主要受原物料價格上漲、匯率因素、通貨膨脹影響，更需要提升供應鏈管理及數位轉型能力，重視EPS與ESG兼籌並顧，原本進行的社會關懷弱勢活動持續進行，今年度則與中原大學、中央大學等合作，招募優質人才永續經營。

此外，群翊上櫃之後，體認到實踐ESG回應股東及利害關係人等重要精神，楊梅總部正在興建屋頂型太陽能工程，有望進一步使用綠能，預計今年完工啟用，公司另外設有雨水回收系統，珍惜水資源，善加運用於廠區設施。

群翊表示，目前來自載板及PCB營收占大宗，半導體先進封裝及光學營收其次，其他則有特殊研發開發機種，尤其節能減碳握有專利，幫助客戶進一步省電，電子設備更具競爭力，陸續進行中。