威潤表示，建造或採礦用的重型機械，業者大都採用租賃或分期付款購買，但過去缺乏系統化管理，需耗費人力尋找或記錄機械位置、擔心被偷或因臨時故障而導致高額維修成本，都會影響整體營運。有鑒於此，客戶尋求智慧化的解決方案，期能透過雲端平台實現一站式管理。

威潤預計首度曝光的AS700太陽能型資產衛星定位監控器，集結太陽能充電及衛星定位監控器功能，搭配威潤獨創的極速充電與高效能省電技術，無需任何維護即可終身供電，適用於長期、需高頻率傳輸資訊之重要資產管理。AS700除即時定位外，也可搭配軟體功能及配件應用於各式情境，包含移動監測，可透過內建的六軸加速計與陀螺儀精準監測物件是否在移動，或安裝於重型機械計算其運作時間；透過藍牙通訊，可搭配無線溫溼度感測器，於商品運輸過程中全程監測貨櫃內的溫溼度，搭配即時異常告警，以避免溫溼度異常造成運輸貨品損壞。

AS500防水型超長待機資產衛星定位監控器，藉由內部電池供電搭配超省電設計，在每天持續使用下下，可獨立運作長達十年，加上防水防塵IP69K機構設計，搭配-40度到80度的寬溫技術，讓AS500不論在炎熱或寒酷的嚴峻環境下皆能穩定長期運作，適用於貨櫃、拖車等資產。此外，可搭配開關門磁簧感測器，用於監測貨櫃門是否於不當時間或地點被開啟；支援即時定位及電子圍籬功能，確保監測機械運作或資產放置於正常範圍，並搭配異常告警，以避免超出工作領域或遭竊。

根據Grand view research市調機構顯示，全球的採礦設備2022年市場規模估計為1,350億美元，預計2030年將達2,015億美元；建造設備2022年市場規模估計為1,190億美元，預計2030年達1,620億美元。威潤表示，這次展會將展示一系列防水防塵適用於重型機械、車輛及資產的衛星定位監控器及智慧AI攝影機，結合威潤長期累積ODM的客製與整合能量，展現威潤已準備好跨足建造與礦業領域大展身手。