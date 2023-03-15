新北市樹林區八德街一名「低胸女神廚」林彤在爐灶前炒飯，被民眾拍下上傳網路後，引發網友高度討論，更有不少人直衝林彤上班的餐飲店，律師林智群表示，林彤外型亮眼，加上在爐灶前甩鍋、切菜手法非常熟練，出現在小吃店本來就很容易讓人驚豔，反之若她是和一群模特兒站在一起，就比較難讓人注意。

林智群今（15）日於個人臉書粉專指出，「低胸美女神廚」林彤之所以會爆紅，是比較效應的關係。他說，若她站在一群模特兒裡面，比較難讓人注意到，如果是穿上軍服、警裝或出現在小吃店裡，大家就驚豔。

林智群表示，林彤在爐灶前炒飯看起來不是擺拍而已，因為她炒飯時翻炒甩鍋的動作相當熟練，是需要長時間訓練，沒有經驗是甩不起來的。他說，要了解廚師的功力在哪，從炒飯就可以知道了。

林彤炒飯的畫面昨（14）日被網友PO上網後，她在個人instagram發文說，因店裡瞬間出現爆量客人，店長只好要她先下班，她也發限時動態說，有餐飲業者私訊想挖角她，但她說，「我還在震驚中。」