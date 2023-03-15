針對大量俄羅斯和烏克蘭旅客無證非法打工，印尼熱門度假勝地峇里島當局要求中央移民局，取消俄烏兩國公民的落地簽證政策。

據路透社援引當地官方旅遊數據，俄羅斯公民是印尼最大的外國遊客群之一。 本月至少有4名俄羅斯公民因違反簽證規定被驅逐出境，當地移民局一再警告巴厘島的外國人，不要持旅遊簽證工作。

峇里島省長瓦揚（Wayan Koster）周日表示，由於系列違規行為，他已要求法律和人權部取消專門針對俄羅斯和烏克蘭公民的落地簽證設施，以收緊簽證要求。

根據印尼移民局在社交平台發布的一篇聲明稱，俄烏戰爭導致兩國國民湧向峇里島，並補充說，這兩個國家被挑明說，是因為兩國公民的違規行為比他國公民違規行為更「嚴重」；他沒有具體敘述有關違規行為。

曾有印尼當地人在社交媒體上抱怨一些俄羅斯遊客在峇里島的脫序行為，其中包括一名模特在一棵聖樹前裸體，以及一名男子據稱酒駕時撞到行人。

印尼觀光及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）周一表示，「造成問題的俄羅斯和烏克蘭遊客數量尚不多」。 他補充說，他將與專家討論相關問題，任何改變簽證規則的計劃都必須從長計議。隸屬於司法部的印尼移民局發言人拒絕置評，而俄羅斯和烏克蘭駐雅加達大使館也沒有立即回應置評請求。

印尼允許某些國家的國民申請落地簽證，而其他國家的國民則必須在出發前申請。隨著新冠疫情限制放寬，在去年9月至今年1月期間，有超過7萬7500名俄羅斯人飛抵印尼；同時期入境的烏克蘭人，則約有8800名。