余男在社團PO出賣票訊息。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

韓國人氣女團BLACKPINK本週末將在高雄世運主場館開唱，演唱會一票難求，黃牛們更抓住機會，趁機喊出天價。高雄市刑大查獲1名30歲余姓男子，在各大搶票臉書社團公開賣黃牛票，靠近舞台的座位從8800喊價到3萬6000元，以原價2到4倍價格兜售，警方依違反《社會秩序維護法》移送裁處。

經查，29歲余姓男子是名電腦維修員，他在臉書社團以不同帳號在「台灣韓團演唱會門票專區」、「台灣演唱會門票讓賣票售票求票社團」，分別刊載BLACKPINK、告五人演唱會售票訊息，靠近舞台的座位從最高8800喊價到3萬6000元，另外5800的票，也開價到1萬2000元，分別以原價2到4倍價格兜售。

高雄市刑大員警於10日喬裝買家詢價和約在小港區面交，確認和表明身分後，查證屬實，警方查獲他曾已販售2張告五人演唱會門票，將他依違反《社會秩序維護法》第64條第2款規定「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」，管轄法院簡易庭可處3日以下拘留或新台幣1萬8000元以下之罰鍰，票券也可依同法第22條規定沒入。