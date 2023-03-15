好市多近日開賣一款巨無霸拼圖，裡面有6萬片，重達34公斤，一名網友日前忍不住買一組回家並PO出開箱文，原來內容物有3大箱，將圖案分成60組分開拼，每包一千片，不是6萬片全裝一起，許多網友看了驚呼與想像中不一樣，有機會全部拼完。

原PO打開發現拼圖是切成60份，每份1千片。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

原PO打開發現拼圖是切成60份，每份1千片。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，在好市多下手巨無霸拼圖，回家開箱後發現原來不是6萬片拼圖全組裝在一起，而是分成三箱，每箱20包，共60包，一包一千片，切割成60組圖案慢慢拼，並附上一張全部拼完的完整大圖參考，號稱是目前世界上最大的拼圖。

原PO打開發現拼圖是切成60份，每份1千片。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

原PO打開發現拼圖是切成60份，每份1千片。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

原PO表示，該產品裡面沒有附拼圖膠水，且麻煩的是每個編號圖片連結部分不是平的，可與旁邊的圖片組起來，「如果想要單獨裱框可能要想一下怎麼弄」。原PO還透露，會買這組拼圖是因為母親喜歡。

文PO出後，網友都看傻眼，「這也算是有生之年系列了，拼完不知道猴年馬月」、「這規格都可以當壁紙了」、「以為真的是六萬片，原來是60個1000片啊」、「想說六萬片的拼圖要怎麼從59999裡撈出第二片來拼」、「拼完可以當傳家寶」，還有人擔心「如果拼到最後缺一片應該會想哭」。