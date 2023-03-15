另外新北市三重太子汽車都更案「冠德心天匯」，總銷達130億元，近期已正式開賣，若工程進度如原本掌握，預計2023年第三季可望取得使照、2024年將入帳挹注。

張勝安表示，去年獲利相對於2021年呈現衰退，主要是2021年的基期，在處分台北市敦化 北路玉山商銀大樓之後，認列收益、比較基期被墊高所致，再加上7月以後房市買氣開始下滑、銷售未若以往，因此獲利衰退。

至於配發股利並不大方，相對保守，張勝安說明，由於考量近一年連續得標多筆大規模開發的公辦都更案、捷運聯開案，陸續會進入開發、動工階段，因此冠德需要陸續投入大筆的營建工程款等開發資金，因此會保留部分盈餘，以支應工程款，相對股利配發可能較往年保守。

最新出爐的冠德建設合併財報，合併營收達215.06億元，稅前盈餘約38.4億元，歸屬於母公司業主淨利為23.34億元，每股稅後純益為4.31元。

相較於冠德先前已連續兩年每股稅後純益飆破6元大關，刷新史上獲利新高之後，去年獲利相對縮水。

冠德總經理張勝安表示，冠德累計手中儲備土地坪數，涵蓋合建案占63％、公辦都更案占25％、捷運聯開7％，及危老重建、自地自建等。

張勝安表示，冠德目前握有783億元的儲備案量，以住宅491億元占63％最多、其次為商辦292億元占37％。包括總銷208億元新莊東元舊廠辦公案、200億元中和大洋塑膠都更案、130億元南港台電北儲中心AR1公辦都更案等，都會在未來幾年陸續取得建照並完工。

目前冠德手中光是規模百億以上大案，就有四筆，包括「冠德心天匯」、及東元舊廠案、大洋塑膠案、南港台電案。