喜迎開幕周年，寒居酒店BeGood於四月舉辦「周年前夜祭」，由米其林星廚林明建領軍，邀請「2022 World Class世界調酒大賽」台灣冠軍Nono余瀚為，以及全台首家頂級魚子醬選品店Gourmet Boutique聯手打造餐酒盛宴及調酒派對。4月14日及4月15日晚間6點至9點30分餐酒晚宴，以地中海風格料理結合頂級魚子醬入菜、搭配別具巧思的魔幻調酒，每位4,380元。晚間10點至12點餐後派對，每位980元，可享有一杯特調酒款以及魚子醬酌酒小食一份，當晚入住的房客，憑券可免費兌換迎賓調酒一杯。BeGood自4月15日至4月30日，每周五也將延長營業時間至凌晨12點，增設派對場次，即日起開放預訂，3月31日前預訂並完成付款，可享9折優惠。

「World Class世界頂尖調酒大賽」被譽為調酒比賽中的奧斯卡，來自台南的Nono余瀚為獲得2022年台灣區總冠軍，更代表台灣出戰全球決賽。魔術師出身的Nono在調酒創作理念上強調「逆向思考」，先設計出一個最完美的結果，再竭力達到目標該有的樣子，猶如魔術表演一般。身為調酒師及餐酒館經營者，Nono時常以台灣在地文化及飲食特色為靈感，發想出新鮮且獨具特色的調酒，更致力於推廣「Pairing」佐餐調酒文化，本次除了受邀為BeGood設計四款特色佐餐酒及三款派對雞尾酒外，4月14日及4月15日也將擔任客座調酒師，親自現身展演多款魔幻調酒、讓賓客體驗冠軍調酒的魅力。

BeGood由米其林星廚林明健領軍廚藝團隊設計限定菜單，特別挑選Kaluga Queen Osetra頂級魚子醬入菜，五道式套餐搭配四款調酒，包含開胃菜「胭脂蝦韃靼吐司、薑、蝦夷蔥、Osetra魚子醬」胭脂蝦突出的鮮香搭配蝦夷蔥，與魚子醬的鹹鮮相互輝映，晶瑩圓潤魚子入口柔滑、散發出淡淡堅果香，佐搭第一款調酒「南洋啤酒海」，透出陣陣椰子清香的是以蘭姆酒為基底、搭配豐厚的IPA啤酒花泡泡製造出類似啤酒的口感，高雅且華麗地揭開餐酒序幕。前菜「酥炸田雞腿、玉米油醋、玉米沙拉」主廚以精湛手藝改刀的田雞腿裹上麵糊酥炸，精巧亮眼的金色圓球外觀相當討喜，軟嫩Q彈的肉質搭配醬烤玉米筍及玉米沙拉，清甜爽口、令人驚豔。

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