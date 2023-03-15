警方在公祭會場周邊的3處必經之路皆設置臨檢站，搭配警犬隊對現場人員進行排查，查緝不法。(黃敬文攝)

現場出殯隊伍也綿延約1公里。(黃敬文攝)

資深刑警透露，這場公祭是繼北市的萬豪黑幫春酒後最大的黑幫活動，因此警方不敢掉以輕心。(黃敬文翻攝)

蘆洲地方郭姓角頭母親於年前驟逝，今(15)日上午舉辦公祭、出殯儀式，共有約千人到場參加，是繼北市萬豪黑幫春酒後，北部最大的黑幫活動，對此新北警方不敢大意，也動員約160名警力到場全程監控，蘆洲警分局長林詮峰也親赴現場坐鎮指揮，並逐一盤查到場人員，並逮捕5名未成年者、4名涉及《社會秩序維護法》，1名為詐欺通緝，全數帶回偵辦。

據了解，該名郭姓角頭過去曾是五股角頭「五股國仔」游國興的左右手，不過後來日趨低調，淡出黑幫後轉而從商，今天上午在五股區水漾路三段越堤道前舉辦公祭、出殯儀式，不過由於郭男身分特殊且交友廣闊，仍有約千人前來致意，而出殯隊伍也綿延約1公里。

新北警對此嚴陣以待，除了事前有要求要求遵守三不原則「不動員、不串聯、不以幫派名義參加」，禁止幫派動員少年參加或攜帶幫派組織標誌進場外，也動員蘆洲、三重、新莊、淡水、刑警大隊、保安大隊、少年隊、無人機隊及警犬隊等共計160名警力到場全程監控。

轄區蘆洲警分局長林詮峰也親赴現場坐鎮指揮，新北刑事警察大隊長蕭瑞豪、蘆洲警分局偵查隊長郭懷澤也到場監控；有資深刑警透露，這場公祭是繼北市的萬豪黑幫春酒後最大的黑幫活動，因此警方不敢掉以輕心，希望能壓制黑幫氣焰。

警方在公祭會場周邊的3處必經之路皆設置臨檢站，搭配警犬隊對現場人員進行排查，查緝不法，由霹靂小組荷槍實彈戒備，並出動無人機隊進行空中約制、蒐證，將現場畫面回傳指揮所分析研判，以優勢警力嚴防黑幫藉機滋事，維持現場及周遭重要路口交通、治安秩序；現場警方共逮捕10人，其中5人是未成年，4人涉及《社維法》送辦，1人則是詐欺通緝。

蘆洲警分局長林詮峰表示，警方充分尊重喪家治喪儀式，但為防引發衝突，如果任何黑道幫派膽敢來新北鬧事、趁機彰顯勢力，警方絕對祭出鐵腕、強勢執法，新北警方絕不讓步。