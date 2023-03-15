新泰塭仔圳市地重劃案預計將於明年啟動第一區土地分配作業，為了讓民眾瞭解作業期程及土地分配相關法令規定，新北市地政局於今、明兩天在泰山體育館舉辦4場次土地分配規定說明會，若無法親自前往的民眾，也可以從地政局臉書直播同步觀看。

地政局表示，土地分配關係民眾利益，今明兩天的說明會主要使民眾瞭解作業期程及土地分配相關法令規定，後續會再另行召開土地分配原則及土地分配草案說明會，針對土地分配細節內容再行說明。

地政局強調，倘民眾有土地分配相關問題，請洽市府詢問為準，勿聽信坊間其他訊息。另為求土地分配作業公平、公正、公開透明，本局政風室人員亦會全程參與本次說明會及相關作業。此外，本案重劃工程亦同步進行，相關作業期程皆符合預期進度

另外，地政局也提醒，參加說明的所有權人請攜帶公文入場，會場周邊停車位數量有限，請民眾盡量搭乘大眾運輸工具，因應會場內人數較多，建議全程配戴口罩。