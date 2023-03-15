無黨籍立委高金素梅昨在立院質詢行政院長陳建仁關於台灣學人計畫，卻被陳建仁以「疑美論」反嗆，對此，國民黨立委李德維批評，對於台灣的安全，不只懷疑美國，懷疑任何國家，陳建仁的回答應該是，「會確保中華民國的主權和安全」，而不是聽到對於美方有不同意見，就這樣大聲，臉紅脖子粗的講話。

國民黨立委洪孟楷表示，任何國家都會以自己國家的利益為優先，這是千古不變的定律，民進黨政府不要動不動扣別人帽子，只要提出討論就說是「疑美論」，重點在於提出的假設或前提，是否對台灣好。

洪孟楷指出，如果什麼事情都沒有把台灣放在第一順位，處處迎合其他國家，這樣才對中華民國才是傷害，民進黨執政7年來，已經看到很多時候台灣人權利並沒有被規劃在優先第一順位，這點執政黨應該要來檢討。

李德維表示，對於台灣的安全，不只要懷疑美國，還要懷疑任何國家，都要有相關安全措施，陳建仁他的回答應該是，「我們一定會確保中華民國的主權和安全」，而不是聽到對於美方有不同意見，就這樣大聲臉紅脖子粗的講話，真的沒有意義。

李德維批評，執政黨也在扣國民黨賣台的帽子，難道民進黨沒有在懷疑國民黨嗎？日本也提到台灣有9成以上的退役軍官賣情資給大陸，這也是日本的「疑台論」，陳建仁應該把事情做好，而不是「見笑轉生氣」。