國民黨立委陳玉珍表示，這可以證明台灣對於美國來說是重要的，就是因為半導體的人力，而不是口聲說的「民主同盟」。（游念育攝）

日前傳出台海區域若發生衝突，美國打算「摧毀台灣半導體」產業的說法。對此，國民黨立委陳玉珍表示，這可以證明台灣對於美國來說是重要的，就是因為半導體的人力，而不是口聲說的「民主同盟」。

陳玉珍指出，看起來美國真正目的就是，如果萬一中共取得台灣，他保護台灣目的，就是不希望大陸能取得美國的技術，讓大陸和美國在科技強權競爭；陳玉珍強調，中華民國人民和執政黨必須要有自己的想法，做出對人民最有利的決定，有時候是符合美國的利益而不一定符合中華民國人民的利益。

國民黨立委洪孟楷表示，這就是我們最擔憂的，一旦戰場發生在台灣，就會變成焦土策略、寸草不生，要盡一切努力避免台灣發生戰爭，不容許任何侵犯，所有世界上大國也不要想要對台灣指指點點，有任何一個子彈或炸彈對於台灣都是一個傷害，絕對不容許這樣的事情發生。

至於台積電到美國亞利桑那州設廠是不是美國的策略，洪孟楷說，看起來是，過去看到經濟部的說法，或是台積電的說法，當時立委也有去過台積電亞利桑那州工廠的規畫，美國政府當然有他們的思考，希望掌握一切資源。

洪孟楷表示，看到民間企業多角化經營是一回事，但要求所有最高科技的技術應該要根留台灣，台灣也不容許任何國家或任何政權侵略或侵犯。