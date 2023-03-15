此篇文開頭先澄清，沒有要責怪任何人的意思，只是希望大家都能理解，也不忘讚揚員警的見義勇為，讓她平安抵達醫院就醫。（翻攝自臉書）

一名女網友日前在臉書發文，稱不久前焦慮症突然發作，神經像被煙火狂炸，服藥後也控制不住，男友隨即載她就醫，所幸遇到帥哥員警的協助開路。不過這段宛如與死神拔河的路程讓她有感而發，稱警察已經吹哨示警，汽機車完全沒要禮讓的意思，一輛接一輛莽撞而行，呼籲大家將心比心。

此篇文開頭先澄清，沒有要責怪任何人的意思，只是希望大家都能理解，明知道有很多小路可以走捷徑，但她特別對於大馬路上的車輛進行批判。本月11日晚間，女網友因焦慮症發作，整個人快喘不過氣，頭暈想吐、眼皮快掉下來，送醫過程在板橋南門街慈惠宮遇到執勤員警，當時附近剛好是彩色情人節HUG市集活動，民眾紛紛湧上街頭過節，所幸帥哥員警一路護送，還時不時回頭查看2人有沒有跟上，沒幾分鐘就抵達醫院。

不過她表示，這趟路非常絕望，除了脊椎神經像放煙火似的全身狂竄，腳無力、胸悶，離譜的是警察鳴笛時，一些用路駕駛依然不予禮讓，即便看到警車要往前，還是執意搶道；提到這不是第一次目睹這種情況，前陣子自己騎車上路，也看到被卡在車陣中的救護車不斷鳴笛，前方的汽機車仍無動於衷，直呼：「難道要等到坐上救護車，才會體驗到那種別人不禮讓、家屬氣到要死的感覺嗎？」

女網友不忘讚揚員警的見義勇為，讓她平安抵達醫院就醫，稱「台灣警察非常讚」，最後希望民眾上路時能互相體諒，塑造更友善的交通環境。

板橋警分局表示，民眾若遇需要警方協助的狀況發生，記住3大原則，一、遇事莫慌張、冷靜了解狀況；二、第一時間尋求協助；三、確保當時自身狀況與安全。

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