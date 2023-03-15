患有思覺失調症的台南市善化區49歲胡姓男子，去年8月持刀砍死73歲李姓伯母，檢方依殺人罪嫌起訴，胡嫌雖坦承殺人，但堅稱殺的是「複製人」，台南地院今天上午依殺人罪判他13年徒刑，服刑之前還需強制接受監護治療5年。

台南地院合議庭指出，胡男經送嘉南療養院做精神狀況鑑定，認定他有思覺失調症，合議庭認為，他行為時對於殺人為違法行為，可能非毫無意識，但他犯案後毫無遮掩或試圖隱蔽罪行的跡象，其心智顯與一般常人有異，足認他行為時依其辨識而行為的能力，原因源於其個人環境及他與父母均欠缺病識感，未及時獲得治療與定期服藥，且社會機構未能及時主動介入所致。

合議庭審酌，胡坦承犯行，據鑑定報告內容，可認他始終並未了解殘酷犯行對他人所造成的傷害，也沒有感到後悔或歉疚，遑論與被害人家人和解或賠償其損失，犯後態度難稱良好。

台南地院今宣判，胡嫌經鑑定患有思覺失調症，因再犯率高，認胡犯殺人罪處13年，諭知日後判刑確定在服刑前，須先到適當的監護處所接受治療5年，此案還可上訴。

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