文藻教發中心開發出「Teaching and Learning with ChatGPT」的系列研習課程。（文藻提供）

文藻外語大學翻譯系畢業成果展「譯。境」，應屆畢業生現場逐步口譯演講的內容。（文藻提供）

文藻教發中心已開發出「Teaching and Learning with ChatGPT」的系列研習課程，優先讓教師第一線研習「搭配AI工具」的最新教學方式，並搭配學校語言專長，讓學生在扎實的語言學習基礎上，進一步運用現代科技工具有效學習。（文藻提供）

文藻外語大學教授群在該系統發布不久即測試使用，發現AI工具快速蒐集資訊彙整的特點，能為師生提供良好服務，開放學生視野，提升學習品質。目前文藻教發中心已開發出「Teaching and Learning with ChatGPT」的系列研習課程，優先讓教師第一線研習「搭配AI工具」的最新教學方式，並搭配學校語言專長，讓學生在扎實的語言學習基礎上，進一步運用現代科技工具有效學習。

自2022年11月推出，ChatGPT上線兩個月使用者人數就已經破億，不僅可在短時間內以人類可理解的自然語言，生成可以運用在包含學術領域的文章，也能夠繪製圖表，學界擔憂ChatGPT將成為一項作弊工具，擔心學生利用此功能撰寫論文、應付考試，未來恐難以透過一份報告了解學生學習進度。

但因任何因應措施都無法限制學生使用AI、接觸新科技，因此校方建議教師應了解。文藻外語大學翻譯系助理教授林虹秀指出，如何建立正確有效使用AI工具的技能與概念，使AI能發揮恰如其分的功能，是人類目前的共通課題。

林虹秀認為，可以運用ChatGPT快速蒐集大量資料的優點，加上使用者的智慧、扎實的語言基礎及邏輯思考，對AI工具下達正確的指令，同時辨識訊息內容、去蕪存菁，取得最恰當的成果。

此外，透過有效的語言訓練，配合邏輯思考，ChatGPT能為教師教學、也為學生學習服務，讓AI操控龐大的資料庫，而非操控學習的方向；讓它限縮茫然搜尋的時間，而非限縮使用者無窮的學習潛力。