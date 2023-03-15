結合AI技術，遊戲研發過程較以往大幅降低人力、時間開發成本，一次產出多樣化美術素材，降低遊戲美術風格設定的前置及繪製時間外，精緻的素材內容不但提升遊戲品質與耐玩性，遊戲畫面與角色間生動細膩的互動，使各角色更具有個性和特色，加深玩家與遊戲的情感連結。而新技術的運用不僅僅提升遊戲畫面品質，在遊戲系統面，如裝備、技能、教學、成就等系統，都有更全面的優化，讓玩家能快速體驗AI技術帶來的遊戲新革命。

歐買尬自研的ARPG放置型手機遊戲《LUNA AI World》，以玩家喜愛的模擬養成與PVP競技玩法為核心，玩家必須透過關卡冒險、推塔試煉、副本挑戰等蒐集、獲取人物與裝備提升道具，有別於時下重操作、遊玩時間長或需要多人組隊的遊戲類型，《LUNA AI World》可依玩家喜好選擇自動練功或手動體驗，輕鬆且自由度高的玩法，在掛機期間也可同時取得大量資源，給予玩家更大滿足。歐買尬也積極與海外發行商洽談授權發行，預計下半年將以「LUNA」與AI技術自研的《LUNA AI World》再攻全球遊戲市場。