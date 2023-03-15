清明節（4／5）即將到來，命理師楊登嵙提醒掃墓13項禁忌，包括掃墓時間、祭拜供品、不可穿著大紅大黑衣服、孕婦、7歲以下兒童、重症患者不宜掃墓、女性經期來不可踩在墓塚之上、不可嘻笑怒罵、褻瀆亡者、踐踏別人墳墓、照相時將其他墳墓拍進畫面、直呼名字和掃墓後要洗淨身體等，其中踐踏別人墳墓最為嚴重，尤其不可踩踏在墓碑前的供桌上，會被視為不敬且易招惹亡靈。

1、掃墓時間

掃墓時間最好選在早上5點至下午3點以前，因之後陰氣將逐漸增長，較容易招惹陰靈纏身。

2、祭拜供品

可準備先人生前喜歡吃的東西，但需特別注意的是鳳梨、香蕉不宜祭拜祖先。另外帶刺的花朵也不適合祭拜祖先，最好將刺去除或選擇白色菊花。

3、穿著不宜大紅、大黑

衣服顏色盡量選擇低彩度，切忌穿紅色、黑色系衣服，因陰磁場較易附著，建議以樸素為主。

4、孕婦不宜掃墓

墓地多在偏僻且路面顛簸不平地方，孕婦行動不方便，萬一跌倒就不好，加上肚子裡的新生命，不適合接觸靈魂，若真要去，建議可在肚子上包裹紅布。

5、7歲以下兒童不宜掃墓

7歲以下兒童因容易感受到另一個世界的靈魂而被影響，此外也會不受控摸東摸西而感染汙穢不淨的陰氣，所以不宜掃墓。

6、重症患者不宜掃墓

重病患者或剛動完手術的人，因免疫力低下，容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。

7、女性經期來不可踩在墓塚之上

女性經期來不可踩在墓塚之上，以免對祖先產生負面影響。

8、禁止嘻笑怒罵、口出穢語

墓地是陰靈的安居之所，故不可嘻笑怒罵、口出穢語，以免惹怒先人。

9、不可褻瀆亡者

如評論亡者的美醜或墓穴設計，會被視為褻瀆，恐因此招惹麻煩回家。

10、不能踐踏別人墳墓

不能踐踏別人墳墓，若無通道，必須踩到別人墳墓，盡量要走邊緣，絕對不可踩踏在墓碑前的供桌上，因視為不敬，易招惹亡靈。

11、不宜照相時將其他墳墓拍進畫面

在先人墓地照相時，不宜將別人家的祖先、牌位、墓碑等入鏡，以免侵犯到其他人。

12、不宜直呼名字

掃墓時不可直呼全名，但可利用綽號或偏名，以免被邪氣干擾。

13、掃墓後洗淨

墓園區較陰，有晦氣，細菌也較多，掃墓結束後進家門前要先到附近公廁洗淨雙手及鞋子上的泥土；回家後也需立即換衣，千萬不要讓掃墓穿的衣服放過夜，避免家中氣場受汙染。