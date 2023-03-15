二，5G產業發展則聚焦三個重點，高效與節能解決方案、開放網路生態系持續擴大、5G專網市場成長看好。

三，預期6G邁入技術深耕與應用發想。四、eSIM成為行動通訊大勢所趨。五、ESG席捲手機產業，二手／翻新手機商機受到矚目。六，衛星通訊成為手機標準配備指日可待，而折疊機發展更「耐用、輕薄、便宜」。

資策會MIC將於3月22日舉辦《MWC 2023—預見通訊智能新未來》研討會，解析研究團隊於巴塞隆納展場帶回的第一手情報，尤其是，從MWC觀測5G應用發展，發現元宇宙仍是5G應用服務變現的關鍵，電信商除了針對消費者端，持續打造自家元宇宙平台，並透過跨國合作推廣擴散服務之外，更開始著手定義與研擬「企業元宇宙」發展策略。

資深產業分析師鍾曉君觀察指出，業者除了利基於5G SA、邊緣運算與專網建構，未來將深耕數位雙生技術，才能形塑「企業元宇宙」所需要的遠端監控、操作等基礎環境。

另外，電信業者將愈來愈重視「高效與節能」議題，面對國際減碳淨零訴求，以及能源危機致使電價高漲等挑戰，電信商的能源支出大幅攀升，更多高效與節能的新興軟硬體產品解決方案、基地台站點節能設計應運而生。

「開放網路」將更加熱門，硬體端出現更多針對專網市場的開放網路基站解決方案，針對軟體端，業者對服務管理與編排（SMO）、無線接取網路智能控制器（RIC）重視度提升。

鍾曉君指出，可觀察到Open vRAN生態系統正在擴大，電信商對於開放網路的態度也更為正面積極，開始合作解決系統整合難題。而5G專網市場的成長性亦被看好，鍾曉君觀察指出，各廠商不僅發布新硬體或服務，更有眾多結盟、併購、策略調整消息，其中針對新發表解決方案，多與專網整合與維運不易的痛點相關。未來各家專網解決方案的發展方向，除了硬體效能與成本，「易整合、易管理、高度客製化、預驗證應用場景」將是重點。

另外，資策會MIC指出，6G已開始擺脫空談，進入技術深耕與應用發想階段，特別是6G關鍵技術「可重構智能表面（RIS）」的重要性提升，可觀察到南韓兩大電信商KT與SK Telecom，中國大陸ZTE、日本NEC、法國初創公司Greenerwave，以及台灣的光寶都有實體展示其RIS雛形系統與驗測成果。

各國與各大品牌支援eSIM手機商用服務比率正逐年快速增加，eSIM議題不僅是觀展重點也是大勢所趨。

資策會MIC資深產業分析師廖彥宜指出，從實體SIM卡走向QR Code／APP，可節省手機內部空間、創造規格升級的可能性，不過營運商的互通互聯將成為核心挑戰，也帶來商機，從MWC亦可觀察到提供平台管理服務RSP供應商數量增加、解決方案雲集。如何調整設計現有營運與管理型態、運用策略合作或整合外部資源，維繫用戶黏著性、拓展創新服務模式，將成為業者能否利用eSIM加速成長的關鍵。

資策會MIC強調，淨零永續浪潮已擴散至手機，業者紛紛推出自助維修計畫、提高回收材質的使用率。

廖彥宜表示，面對大環境消費者縮減支出、換新機頻率降低，加上循環經濟意識抬頭，二手／翻新手機的商機已經浮現，ESG風潮帶動手機產業商業模式的轉變，涵蓋範疇除了設備銷售，甚至擴及租賃服務、維修、評估、庫存管理等面向，也讓二手市場更透明開放、降低商業風險的產業新玩家興起。

廖彥宜觀展強調，手機衛星通訊成為標準配備逐漸實現，手機品牌、晶片業者、電信設備與衛星營運商皆相繼發表支援3GPP R17標準的5G NTN衛星聯網終端解決方案。另外，5G NTN衛星到終端（D2D）在高軌衛星緊急雙向簡訊已正式商用，而低軌衛星影音通訊也積極發展中。

一、二線品牌業者皆全力推動折疊機，期望突圍消費市場疲軟狀況，各大廠強調面板更無折痕感、更耐用、軸承鉸鏈更加穩定與輕量化，「水滴型鉸鏈」成為本屆展會折疊機種的主流設計。可留意非洲手機之王TECNO發表1,000美元以下的左右折新機，其具有企圖心的價格，預期將加劇折疊機市場競爭。