據本報今日報導，交通部航政司宣布3月31日起向轉機過境旅客收取每人500元的「轉機過境設施使用費」，由航空公司隨機票代收，預計1年可增加15億元收入。除了賺取每人500元台幣的轉機費，蔡政府何不提高眼界，開放海外陸客在過境台灣時能夠入境旅遊，藉此增加觀光、旅遊業收益？

據交通部航政司統計，目前桃園機場國際航線共可連結29個國家地區、63個航點，每周約1400航班，較2019年每周約近2300航班，已恢復約6成，桃機1至2月份旅客量為約409萬人次，已達2019年同期旅客量的52％，運量已明顯復甦，預估今年旅客量應可超過2000萬人次以上。

很顯然，交通部航政司看到其中的「商機」，徵收「轉機過境設施使用費」，能夠為國庫挹注財源。但是遠超這15億元的，是隱含在開放轉機旅客的入境旅遊，就看蔡政府是否願意抓住機會開放，協助台灣的觀光旅遊業者在疫後順利復甦。

本報日前曾經報導，中國大陸的國際直航航線在疫後緩慢復甦，但仍遠遠不及疫情之前的水準，大量的海外大陸人回一趟大陸，往往必須購買轉機機票。

台灣自去年10月22日開放陸客可從桃機中轉回大陸後，國籍航空雙雄華航、長榮憑藉轉機次數少、總飛行時間相對較短、票價相對便宜、空服員會講中文、客艙服務溫馨等優勢，吸引眾多海外大陸人搭乘。許多旅居歐美的大陸民眾選擇先桃園，再轉機回到北京、上海等城市。

曾有陸籍轉機旅客觀察，從紐約飛台北的長榮班機上，大陸旅客至少佔了四成，下飛機後在桃機免稅店血拼台灣特產，手提大包小包的免稅品再度登上飛往北京的航班。但可惜受限於內政部移民署尚未開放海外陸客赴台，要不然他們真的很想入境台灣先玩幾天再飛回大陸。

以赴台手續上來說，在海外的大陸人要赴台，程序上方便的多。在疫情之前，只要上移民署網站申請即可，通過後，列印赴台許可文件即可到台灣旅遊。但現在移民署關閉了線上申請功能，遲遲沒有開放跡象。

不少海外陸客理解蔡政府對大陸人總是心存防備心理，動輒抬出國安大旗，「防火防盜防陸客」，但是已經在歐美國家拿到永久居留權、長期工作簽證或是唸書的陸客，不管是財力或是國安疑慮，總是比較小吧？先從這類陸客開放，增加交流，不是很好嗎？蔡政府有什麼理由自我限縮？

現在爭取海外陸客赴台觀光的形勢對台灣非常有利，但估計窗口期也非常有限，一旦隨著大陸的國際直飛航班逐步恢復到疫情前的水準，誰還會多花時間在桃園轉機？