無黨籍立委高金素梅昨在立法院質詢簡報檔使用簡體字及相關資料，讓閣揆陳建仁難得動怒，民進黨新聞部主任張志豪今痛批，國人面對這種分化台灣內部力量，台灣人民只有更挺直的持續捍衛國家，才能團結一致對外。並要求高金素梅應該為自己的不當言行，鄭重向國人道歉。

張志豪強調，這種意識形態、價值錯亂的國會議員，當國家面臨關鍵時刻的抉擇時，會站在那一邊？

張志豪指出，立委高金素梅利用總質詢，藉由美國學人計畫是質疑是要操縱台灣政府，大量散播「疑美論」，完全無視台灣現在最大的威脅就是來自中國大陸，對於中國大陸不停對台文攻武嚇，外交上孤立打壓，高金委員卻一句話都不吭，「不敢要求中共撤飛彈，卻要台灣不備戰」的荒謬、媚共立場，和中國大陸沆瀣一氣令人失望。

張志豪表示，中華民國的立委在國會殿堂，用中華人民共和國的官方文書標準字來質詢中華民國的官員，離譜至極。強力質疑高金委員是用中共給的質詢稿，一字不漏的質詢台灣的行政院長，居心何在，為此高金委員本人應該出面說清楚，且立刻向國人道歉。

他說，高金委員整場質詢以中共的角度質詢台灣行政院長，用意識形態扭曲事實，用「疑美論」與中共唱和，大扯台灣的後腳，甚至用言語挑釁批評陳建仁院長，完全忘記其身處中華民國的國會殿堂，忘記自己是中華民國台灣的立委。