國軍近期接連爆發數起掉槍事件，國防部長邱國正今（15）日強調會針對這些疏失「辦很多人」，甚至撂話「我會讓他掉腦袋。」

龍泉新兵訓練中心日前傳出「點45手槍」被掉包成模型槍，海軍陸戰隊九九旅也發現短少T91步槍「槍機」2件，民進黨立委王定宇今質詢邱國正、海軍參謀長吳立平時提及，點45手槍調包事件歷經3任主官，卻都照常交接，這是最令人毛骨悚然的部分，也是令人無法接受的扯案。

吳立平坦言，這些遺失的槍枝要找回來「有一定的困難」，並強調海軍沒做好該做的責任，會深自檢討。

以治軍嚴格著稱的邱國正則說，這2件事不但遺憾，更讓他「蠻痛的」，事件發生後，他也跟幹部說，怎會有這麼膽大、無知且莫名其妙的幹部，尤其位階還不低，是營長以上。

邱國正坦言，他在專案處理後「會辦很多人、掉腦袋」，這沒有話講，他會一直往上追；他也提及，徹底要查得花點時間，但不會拖延，大概1至2個禮拜。