憑動物園門票在6月30日前到打狗英國領事館文化園區可享49元門票優惠（高雄市政府文化局提供）

小朋友到壽山動物園參觀。（柯宗緯翻攝）

親子暢遊義大遊樂世界。（義大遊樂世界提供）

高雄壽山動物園與義大遊樂世界跨界合作，共同推出「雙園護照」，即日至5月底開放以優惠價3280元購買限量的全年護照，除可親子共同暢遊義大遊樂世界1整年外，還包含壽山動物園動物認養人資格1名與1年無限次數到動物園遊玩，而每售出1本護照義大還會捐500元認養可愛動物。

此外，壽山動物園也攜手英國領事館推優惠，民眾憑壽山動物園門票即可享英國領事館購票優惠價49元。觀光局長高閔琳表示，動物園是親子旅遊首選，本次首度跨域結合市區文化景點及遊樂園區，歡迎親子共遊英領館及義大遊樂世界，感受高雄人文歷史及豐富多元的觀光特色。

義大遊樂世界響應壽山動物園動物認養計畫，即日起至5月31日止，在義大世界網路商城推出原價6500元、限量3280元的「雙園護照」（義大遊樂樂園＋動物園）；持有該護照可親子暢遊義大遊樂世界，並獲得壽山動物園動物認養人資格1名、免預約無限次遊園資格1年。

值得一提的是，每售出1本「雙園護照」，義大遊樂世界就捐贈500元認養壽山動物園的可愛動物，讓更多動物獲得更優質的照顧。詳細內容可至義大世界網路商城 https://reurl.cc/mlDzVW 查詢。

另方面，壽山動物園也與鄰近的文化景點「打狗英國領事館」合作聯手推優惠，推出的「壽山好朋友，一日玩透透」活動，邀請大小朋友規畫親近自然又兼顧人文歷史的行程，可先到壽山動物園探望動物好朋友，之後憑動物園門票票根，在今年6月30日前到打狗英國領事館文化園區參觀遊玩，可享49元之門票優惠，還可折抵園區內飲料消費。

此外，因應兒童節5天連假即將到來，壽山動物園連假門票將於3月17日上午10時起在動物園官網、ibon及kkday開放預購，因現場售票名額有限，建議民眾先到官網（http://kh-zoo.kcg.gov.tw）、ibon （https://reurl.cc/06moOo）及kkday（https://reurl.cc/85YOg7）三大購票平台進行預購，以免向隅。