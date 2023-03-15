當Meta等其他科技巨頭進行大規模裁員時，蘋果則試圖將裁員人數降至最低。雖然到目前為止這個做法還算有成效，但蘋果似乎有意採取更多措施來減少開支。

彭博社報導，知情人士透露蘋果將透過一些方式進一步削減支出，包括將每年發放獎金的次數從兩次減少為一次。雖然獎金發放因部門而異，但規畫的方向是取消4月份的發放，轉而只在10月發放獎金。雖然減少發放次數，但獎金可能不會縮水，蘋果員工仍可望領到當年度應得的全額獎金。

此外，蘋果亦將強化現行的凍結招聘政策。蘋果自2022年開始放緩人員招聘，透過「遇缺不補」來達成減員的目標。根據彭博周二的報導，現在這項政策似乎將適用於更多業務領域，因此也將適用於更多職位。

在回應去年11月的報導時，蘋果發言人堅稱公司仍在繼續招聘，只不過在某些業務的招聘將採取「非常慎重的做法」。

周二蘋果股價收漲1.41%，報152.59美元。

臉書母公司Meta周二宣布第二輪裁員計畫，預計再裁掉1萬人，並將關閉5000個正在應徵的職缺。這個進一步減支的計畫迎得投資人青睞，周二Meta股價大漲7.25%，收在194.02美元。

去年11月底Meta宣布裁減1.1萬人，占其員工總數約13%，為該社群媒體巨頭首次進行大規模裁員。執行長祖克柏此前已經將2023年定調為「效率年」，並承諾將全力減少開支，目標是將成本降低50億美元。